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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГПО «БЕЛЭНЕРГО» И ПАО «РУСГИДРО» ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА


11:45 27.10.2022

В Минске 26 октября 2022 года состоялась встреча генерального директора ГПО «Белэнерго» Павла Дрозда с заместителем генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро» Сергеем Мачехиным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГПО «Белэнерго», в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Павел Дрозд отметил, что в Белорусской энергосистеме эксплуатируются три мощных гидроэлектростанции в Витебской и Гродненской областях. На встрече в режиме видеоконференцсвязи присутствовали представители этих областных энергосистем, а также специалисты других предприятий объединения.

«Сегодняшняя встреча позволит нам обсудить и наметить дальнейшие планы и перспективы взаимоотношений с нашими российскими партнерами», - сказал Павел Дрозд.

В рамках встречи прошла презентация Группы РусГидро. Сергей Мачехин рассказал белорусским коллегам о направлениях деятельности и возможностях своей компании в сфере гидроэнергетики, тепловой и атомной энергетики, инновационных технологиях, в том числе о технологии микросейсмического зондирования и информационно-диагностической системе мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений гидравлических и тепловых электростанций «БИНГ».

ПАО «РусГидро» — одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания.
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