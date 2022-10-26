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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГПО «БЕЛЭНЕРГО» И ПАО «РУСГИДРО» ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
11:45 27.10.2022
В Минске 26 октября 2022 года состоялась встреча генерального директора ГПО «Белэнерго» Павла Дрозда с заместителем генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро» Сергеем Мачехиным.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГПО «Белэнерго», в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
Павел Дрозд отметил, что в Белорусской энергосистеме эксплуатируются три мощных гидроэлектростанции в Витебской и Гродненской областях. На встрече в режиме видеоконференцсвязи присутствовали представители этих областных энергосистем, а также специалисты других предприятий объединения.
«Сегодняшняя встреча позволит нам обсудить и наметить дальнейшие планы и перспективы взаимоотношений с нашими российскими партнерами», - сказал Павел Дрозд.
В рамках встречи прошла презентация Группы РусГидро. Сергей Мачехин рассказал белорусским коллегам о направлениях деятельности и возможностях своей компании в сфере гидроэнергетики, тепловой и атомной энергетики, инновационных технологиях, в том числе о технологии микросейсмического зондирования и информационно-диагностической системе мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений гидравлических и тепловых электростанций «БИНГ».
ПАО «РусГидро» — одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания.
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