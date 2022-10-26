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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ РАЗРЫВАЕТ СОГЛАШЕНИЕ С ПОЛЬШЕЙ О ПРИЗНАНИИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ
09:15 27.10.2022
Беларусь прекращает действие межправительственного соглашения с Польшей о взаимном признании документов о высшем образовании и степеней в науке и искусстве. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 728 от 25 октября 2022 года.
«Прекратить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Польша о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых степеней и степеней в области искусства, подписанное в Варшаве 28 апреля 2005 года», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.
Министерству иностранных дел поручено направить Польше уведомление о прекращении действия соглашения.
Постановление вступило в силу со дня его принятия.
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