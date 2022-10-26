МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ФИРМЕННАЯ АУДИТОРИЯ МТЗ ОТКРЫЛАСЬ НА ИНЖЕНЕРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГМХА

17:41 26.10.2022 Фирменная аудитория BELARUS TRACTORS открылась 25 октября 2022 года на инженерном факультете Вологодской государственной молочнохозяйственной академии (ГМХА). Как сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ», аудитория занимает площадь в 250 кв. м и разделена на шесть зон: учебную и участки по обслуживанию аккумуляторных батарей, электрооборудования, топливной аппаратуры и тракторов. Класс укомплектован современным оборудованием для лабораторных и практических занятий. Кроме того, Минский тракторный завод предоставил академии трактор BELARUS 1222.3. Помимо обучения студентов, Вологодская ГМХА планирует проводить на базе аудитории повышение квалификации специалистов сервисных служб сельхозпредприятий.