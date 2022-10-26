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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОМИТЕТЫ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ МИНГОРИСПОЛКОМА И ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
12:44 26.10.2022
Делегация представителей организаций здравоохранения Минска во главе с председателем Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Еленой Богдан приняли участие в работе юбилейного X Петербургского международного форума здоровья.
Как сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения Беларуси, темой пленарного заседания форума стала проблема общественного здоровья в меняющемся мире. На секциях обсуждались проблемы сохранения и укрепления здоровья граждан в меняющихся социально-экономических реалиях, вопросы обеспечения психологического благополучия населения и формирование здоровьесберегающей среды.
В рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве в области охраны здоровья между комитетами по здравоохранению Мингорисполкома и правительства Санкт-Петербурга.
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