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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРСПЕКТИВЫ УГЛУБЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕС-КРУГОВ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
09:57 26.10.2022
Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Михаил Мятликов встретился с Временным поверенным в делах Республики Узбекистан в Республике Беларусь Рахматуллой Назаровым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, стороны обсудили текущее состояние и перспективы углубления взаимодействия бизнес-кругов Беларуси и Узбекистана в различных сферах.
Кроме того, рассматривалась возможности проведения в Минске второго заседания белорусско-узбекского делового совета, а также организации других деловых и выставочных мероприятий с участием представителей предприятий и организаций двух стран.
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