МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПЕРСПЕКТИВЫ УГЛУБЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕС-КРУГОВ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ

09:57 26.10.2022 Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Михаил Мятликов встретился с Временным поверенным в делах Республики Узбекистан в Республике Беларусь Рахматуллой Назаровым. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, стороны обсудили текущее состояние и перспективы углубления взаимодействия бизнес-кругов Беларуси и Узбекистана в различных сферах. Кроме того, рассматривалась возможности проведения в Минске второго заседания белорусско-узбекского делового совета, а также организации других деловых и выставочных мероприятий с участием представителей предприятий и организаций двух стран.