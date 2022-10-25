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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНИСТР СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ АС РСС В САМАРКАНДЕ


13:51 25.10.2022

25 октября начался официальный визит белорусской делегации во главе с министром связи и информатизации Константином Шульганом в Узбекистан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, первым масштабным мероприятием стало совместное 58-е заседание Совета глав Администраций связи Регионального содружества в области связи и 28-е заседание Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации при РСС. Встреча проходит в Самарканде.

Главы администраций связи рассмотрели перспективные направления в области цифрового развития, актуальные вопросы отрасли связи/ИКТ на национальном уровне, ход реализации Стратегии сотрудничества государств – участников СНГ в построении и развитии информационного общества на период до 2025 года и план действий по ее реализации.

Министр Константин Шульган выступил с докладами в рамках обсуждения первого и второго вопроса повестки заседания, в которых представил достижениях отрасли, перспективные направления в области цифрового развития Беларуси.

Он отметил, что, умело используя выгоды от своего уникального географического положения, Беларусь активно развивает информационную инфраструктуру. К настоящему времени республикой достигнут значительный прогресс в цифровой сфере, и она занимает лидерские позиции по внедрению информационно-коммуникационных технологий в регионе СНГ

В повестку дня также включены вопросы реализации стратегии обеспечения информационной безопасности участников Содружества Независимых Государств до 2030 года.

Участники подведут итоги работы делегаций АС РСС на Полномочной конференции МСЭ 2022 года (ПК-22), Всемирной ассамблее по стандартизации электросвязи МСЭ 2022 года (ВАСЭ-20), на Всемирной конференции по развитию электросвязи МСЭ 2022 года (ВКРЭ-21) и обсудят подготовку к предстоящим международным мероприятиям.

Отдельный блок вопросов посвящен развитию почтовой связи.

Собравшимся также предстоит выбрать председателя Совета глав АС РСС и Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации при РСС и заместителей Председателя на очередной период, определить место и время проведения следующего 59/29-го совместного заседания Совета глав АС РСС и Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации при РСС.

Совет глав является высшим органом управления РСС и принимает решения при общем согласии всех его членов.
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