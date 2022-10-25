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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ВЫХОДИТ ИЗ РАСШИРЕННОГО ЧАСТИЧНОГО СОГЛАШЕНИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ ПО СПОРТУ
09:13 25.10.2022
Беларусь выходит из Расширенного частичного соглашения по спорту, учрежденного резолюцией Комитета министров Совета Европы в 2007 году. Об этом говорится в указе № 377, который подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Решение о выходе из РЧСС обусловлено тем, что с 17 марта 2022 года Комитет министров Совета Европы по политическим мотивам приостановил участие Беларуси во всех частичных соглашениях СЕ.
Кроме того, для белорусской стороны на протяжении последних лет отсутствовала практическая отдача от участия в РЧСС.
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