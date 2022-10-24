|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ИНИЦИИРУЕТ АКТИВИЗАЦИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЭФИОПИЕЙ
15:34 24.10.2022
24 октября 2022 г. состоялась встреча посла Беларуси в Республике Кения и Федеративной Демократической Республике Эфиопия по совместительству Павла Взяткина с государственным министром по вопросам внешней торговли Эфиопии Кассахуном Гофе Балами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили состояние взаимной торговли, а также перспективные направления и совместные инициативы по развитию белорусско-эфиопского торгово-экономического сотрудничества. Рассмотрены вопросы формирования правовой базы экономического взаимодействия двух стран.
Одновременно в городе Аддис-Абеба начал работу бизнес-форум, в котором принимают участие белорусские предприятия, представляющие различные сектора экономики и учреждения образования.
Выступая на пленарной части мероприятия, посол Беларуси осветил потенциал и перспективы двустороннего экономического сотрудничества, отметил необходимость активизации контактов между торговыми палатами и бизнес-кругами двух стран.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2022
Курсы в банках
на 24.10.2022
Конвертация в банках
на 24.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте