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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ИНИЦИИРУЕТ АКТИВИЗАЦИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЭФИОПИЕЙ


15:34 24.10.2022

24 октября 2022 г. состоялась встреча посла Беларуси в Республике Кения и Федеративной Демократической Республике Эфиопия по совместительству Павла Взяткина с государственным министром по вопросам внешней торговли Эфиопии Кассахуном Гофе Балами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи стороны обсудили состояние взаимной торговли, а также перспективные направления и совместные инициативы по развитию белорусско-эфиопского торгово-экономического сотрудничества. Рассмотрены вопросы формирования правовой базы экономического взаимодействия двух стран.

Одновременно в городе Аддис-Абеба начал работу бизнес-форум, в котором принимают участие белорусские предприятия, представляющие различные сектора экономики и учреждения образования.

Выступая на пленарной части мероприятия, посол Беларуси осветил потенциал и перспективы двустороннего экономического сотрудничества, отметил необходимость активизации контактов между торговыми палатами и бизнес-кругами двух стран.
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