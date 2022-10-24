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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОКОЛО 295 ТЫСЯЧ ЕВРОПЕЙЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
12:42 24.10.2022
Около 295 тысяч европейцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовали 294 714 иностранцев: 189 927 граждан Литвы, 71 014 граждан и 21 842 негражданина Латвии, а также 11 931 гражданин Польши», - говорится в сообщении.
За выходные в безвизовом порядке в нашу страну въехало 5559 иностранцев: 1230 граждан и 373 негражданина Латвии, 3 624 и 332 гражданина Литвы и Польши соответственно.
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