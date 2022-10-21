Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Федеральное агентство воздушного транспорта (Российская Федерация) подпишут соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 709 от 19 октября 2022 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, подписание такого соглашения инициировало Министерство по чрезвычайным ситуациям. Оно согласовано с министерствами юстиции, транспорта и коммуникаций.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.