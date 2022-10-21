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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПОДПИШЕТ С РФ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ АВИАЦИОННОГО ПОИСКА И СПАСАНИЯ
12:50 21.10.2022
Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Федеральное агентство воздушного транспорта (Российская Федерация) подпишут соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 709 от 19 октября 2022 г.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, подписание такого соглашения инициировало Министерство по чрезвычайным ситуациям. Оно согласовано с министерствами юстиции, транспорта и коммуникаций.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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