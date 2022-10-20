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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАН БЕЛАРУСИ И МИНИСТЕРСТВО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ СОТРУДНИЧЕСТВА
10:36 21.10.2022
Делегация ученых НАН Беларуси принимает участие в Международной неделе инновационных идей InnoWeek.Uz-2022, которая стартовала 18 октября в Ташкенте (Узбекистан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, члены белорусской делегации представили узбекским партнерам возможности и научный потенциал НАН Беларуси. По итогам переговоров подписана Дорожная карта развития сотрудничества между НАН Беларуси и Министерством инновационного развития Республики Узбекистан, а также меморандум о взаимопонимании с руководством Центра передовых технологий.
Кроме того, белорусские ученые провели встречу с директором Центра научно-технической информации А. Абдувалиевым и вице-президентом Академии наук Республики Узбекистан.
В этом году InnoWeek.Uz-2022 проходит под девизом «Зеленые инновации для устойчивого развития». В ней принимают участие представители свыше 50 зарубежных стран, более 100 компаний и 40 иностранных организаций. В рамках недели проходят республиканский этап марафона технологического развития Technoways и международный конкурс робототехники International Robotics Challenge (IRC).
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