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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К РЯДУ ПРИЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ О ВРЕМЕННОМ ВВОЗЕ
09:24 21.10.2022
Беларусь присоединяется к ряду приложений Конвенции о временном ввозе, принятой 26 июня 1990 года. Это предусмотрено указом № 373, который подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Присоединение к приложениям конвенции позволит упростить процедуры временного ввоза отдельных категорий товаров (личных вещей путешественников, грузов в спортивных целях, оборудования для рекламы в области туризма, животных), сократить время совершения таможенных операций и расходы, связанные с уплатой таможенных платежей.
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