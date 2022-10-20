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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИД И АГЕНТСТВА ООН ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ


17:46 20.10.2022

Начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Беларуси Ирина Величко 20 октября 2022 г. встретилась с руководством представительств ПРООН, ЮНИСФ, ЮНФПА и ВОЗ, аккредитованных в нашей стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, участники обсудили проектную деятельность агентств ООН в Беларуси, в том числе в условиях санкционной политики со стороны западных стран.

Рассмотрен также ход реализации и перспективы сотрудничества по имплементации проектов, направленных на выполнение Беларусью Целей устойчивого развития (ЦУР) в соответствии с Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Подтверждена необходимость сохранения и поддержания национальной архитектуры по выполнению ЦУР в Беларуси, а также достигнута договоренность активизировать совместную работу на этом направлении.
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