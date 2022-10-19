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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ И ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ


11:19 20.10.2022

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Тульской области рассчитывают существенно увеличить объемы биржевой торговли между Беларусью и данным регионом России за счет взаимных поставок импортозамещающих товаров через электронную площадку БУТБ. Договоренность о сотрудничестве в этой сфере достигнута в ходе реверсной бизнес-миссии, организованной Тульской торгово-промышленной палатой с целью информирования производственных и торговых предприятий Тульской области о возможностях ведения бизнеса в Республике Беларусь, в том числе с применением механизма биржевых торгов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, при содействии ЦПЭ планируется привлечь на платформу импортозамещения БУТБ тульских производителей трубной арматуры, металлоконструкций, крепежных изделий, электрооборудования, спецодежды и другой востребованной в Беларуси продукции промышленного и потребительского назначения. При этом основное внимание будет уделено работе с субъектами малого и среднего предпринимательства, для которых биржевая площадка послужит альтернативой традиционной товаропроводящей сети и упростит выход на белорусский рынок.

«Республика Беларусь является одним из важнейших торгово-экономических партнеров Тульской области, и мы, безусловно, заинтересованы в наращивании взаимного товарооборота. Считаю, что площадка импортозамещения будет способствовать этому процессу, помогая белорусским и тульским компаниям находить друг друга и заключать сделки. Мы со своей стороны готовы не только взять на себя работу по информированию малого и среднего бизнеса о том, как эффективно пользоваться этим инструментом, но и рассматриваем вариант аккредитации в качестве биржевого брокера. Насколько мне известно, по такому пути уже пошли некоторые центры поддержки экспорта в других регионах России. Для нас такая схема работы тоже вполне приемлема», - заявила руководитель ЦПЭ Тульской области Дарья Медведева по итогам переговоров с делегацией белорусской биржи.

По информации БУТБ, сумма биржевых сделок, совершенных субъектами хозяйствования Тульской области за 9 месяцев 2022 г., составила порядка 85 млн RUB (1,4 млн USD в эквиваленте), что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Беларусь в основном поставлялись кормовые добавки и изделия из черных металлов, в то время тульские предприятия закупали белорусскую молочную продукцию и стройматериалы.
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