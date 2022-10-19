Минфины Беларуси и России обсуждают упрощение доступа эмитентов ценных бумаг на финансовые рынки друг друга.

Как сообщает РБК ср ссылкой на пресс-службу Минфина РФ, проектом соглашения предполагается взаимное признание странами эмиссионных бумаг их эмитентов, следует из комментария российского Минфина. То есть белорусские компании, желающие разместить ценные бумаги на российском рынке, смогут это делать без подготовки отдельной эмиссионной документации в рамках российского права. Такой же механизм подразумевается и для российских эмитентов, желающих разместить бумаги на белорусском рынке.

Белорусская сторона направила проект соответствующего соглашения в Минфин России в сентябре 2022 года.

«В настоящее время проект соглашения рассматривается всеми заинтересованными [органами власти] и Банком России, также с привлечением Мосбиржи. Работа ведется в рамках договора о создании Союзного государства», - рассказали в Минфине о ходе обсуждения инициативы.

Для формирования механизма упрощенного доступа к финрынкам не потребуется вносить изменения в законодательство, уточнили в министерстве.

«Требования к информации, содержащейся в проспекте эмиссии, необходимой для принятия уполномоченным органом принимающей стороны о допуске эмитента к рынку, предусматриваются проектом соглашения с учетом требований, предъявляемых законодательством» Беларуси и России.

Некоторые белорусские бумаги уже есть на российском рынке. Прежде всего это облигации белорусского госдолга. Они торгуются на Мосбирже с 2019 года. В 2019-2020 годах Беларусь разметила на российской площадке три выпуска на общую сумму 20 млрд рублей, а затем взяла паузу. В 2022 году Беларусь вернулась к планам по размещению своих бумаг на Мосбирже: в августе Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в контур Мосбиржи) зарегистрировал пять выпусков облигаций белорусского госдолга. Всего в 2022-2023 годах Беларусь планирует привлечь в России до 50 млрд рублей посредством размещения облигаций.