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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНОСТРАННЫХ ДИПМИССИЙ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ПОТЕНЦИАЛОМ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕПРОМА
18:01 19.10.2022
Руководители и представители дипломатических миссий 26 стран, аккредитованных в Беларуси, приняли участие в выездной презентации потенциала белорусских предприятий пищевой промышленности в рамках проекта FOOD PROM EXPORT.
Мероприятие организовано Белорусской торгово-промышленной палатой и концерном «Белгоспищепром».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, представители дипломатических миссий посетили СОАО «Коммунарка» и ОАО «Минский завод игристых вин», где ознакомились с процессами производства продукции, провели переговоры с руководством компаний.
На площадке Минского завода игристых вин состоялся бизнес-брифинг с участием председателя концерна «Белгоспищепром» Олега Жидкова, председателя БелТПП Михаила Мятликова, руководителей и представителей подведомственных предприятий концерна: ОАО «Красный пищевик», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», СП ОАО «Спартак», СООО «Интерферм», ОАО «Гамма вкуса», ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат», ОАО «Лидские пищевые концентраты», ОАО «Минский маргариновый завод», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».
В ходе брифинга вниманию дипломатов представлены экспортные возможности белорусских предприятий, рассмотрены перспективы расширения сотрудничества отечественных производителей продуктов питания и напитков с зарубежными партнерами.
Председатель БелТПП отметил, что проект FOOD PROM EXPORT может стать действенным механизмом презентации возможностей предприятий пищевой промышленности, способствовать выходу белорусской продукции на новые рынки.
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