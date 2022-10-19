Руководители и представители дипломатических миссий 26 стран, аккредитованных в Беларуси, приняли участие в выездной презентации потенциала белорусских предприятий пищевой промышленности в рамках проекта FOOD PROM EXPORT.

Мероприятие организовано Белорусской торгово-промышленной палатой и концерном «Белгоспищепром».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, представители дипломатических миссий посетили СОАО «Коммунарка» и ОАО «Минский завод игристых вин», где ознакомились с процессами производства продукции, провели переговоры с руководством компаний.

На площадке Минского завода игристых вин состоялся бизнес-брифинг с участием председателя концерна «Белгоспищепром» Олега Жидкова, председателя БелТПП Михаила Мятликова, руководителей и представителей подведомственных предприятий концерна: ОАО «Красный пищевик», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», СП ОАО «Спартак», СООО «Интерферм», ОАО «Гамма вкуса», ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат», ОАО «Лидские пищевые концентраты», ОАО «Минский маргариновый завод», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».

В ходе брифинга вниманию дипломатов представлены экспортные возможности белорусских предприятий, рассмотрены перспективы расширения сотрудничества отечественных производителей продуктов питания и напитков с зарубежными партнерами.

Председатель БелТПП отметил, что проект FOOD PROM EXPORT может стать действенным механизмом презентации возможностей предприятий пищевой промышленности, способствовать выходу белорусской продукции на новые рынки.