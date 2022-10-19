ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ИЗУЧАЕТ ОПЫТ КАЗАХСТАНА ПО ТОРГОВЛЕ ВЫБРОСАМИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ


16:12 19.10.2022

Беларусь изучает опыт Казахстана по торговле выбросами парниковых газов. Об этом сообщает Департамент по энергоэффективности.

Согласно информации, в рамках реализации проекта ПРООН «Наращивание потенциала для торговли выбросами парниковых газов и укрепление системы мониторинга, отчетности и верификации в Республике Беларусь» 2-7 октября 2022 г. состоялся ознакомительный визит в Казахстан белорусской делегации в составе представителей Минприроды, Департамента по энергоэффективности, Минэнерго, Белгидромета, концерна «Белнефтехим», Белорусского государственного центра аккредитации, РУП «БелНИЦ Экология», Белорусской универсальной товарной биржи, Белорусской валютно-фондовой биржи, ОАО«Красносельскстройматериалы».

Участники ознакомились с работой: АО «Жасыл даму» - оператора системы торговли выбросами парниковых газов в Казахстане (вопросы подготовки национального плана распределения квот, ведения государственного кадастра и государственного реестра, проверки отчетности); национального центра аккредитации при Комитете стандартизации и технического регулирования Казахстана (вопросы аккредитации верификаторов и осуществлением контроля за их работой, соблюдением стандартов ISO); Объединения юридических лиц «Союз верификаторов Республики Казахстан»; деятельностью ПРООН в Казахстане по созданию потенциала участия заинтересованных организаций и предприятий для участия в национальной системе торговли квотами на выбросы парниковых газов; работой предприятий (ТОО Евразийская Группа, ТЭЦ АО «Астана Энергия»), включая вопросы сбора и обработки данных, подготовки и предоставления отчетности.

Опыт Казахстана будет использован Минприроды и другими органами государственного управления при создании национальной системы торговли выбросами парниковых газов в Беларуси.

В республике на данном этапе важно определить для заказчиков и исполнителей единый порядок и методологию измерения и верификации экономии, полученной по результатам внедрения энергосберегающих мероприятий в рамках Государственной программы «Энергосбережение» на 2021-2025 годы.

Разработка данной методологии позволит: сформировать систему верификации экономии ТЭР от внедрения энергосберегающих мероприятий; перейти к использованию новых инструментов финансирования энергосбережения, таким как энергосервисные компании, зеленые облигации, оборотные фонды и др.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.10.2022
валюта курс
EUR 2.4625
USD 2.5129
RUB 4.0646
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4556 -0.0069
USD 2.5070 -0.0059
RUB 4.0638 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4520 2.4660
USD 2.5070 2.5140
RUB 3.1000 4.0600
подробнее

Конвертация в банках
на 19.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9780 0.9850
EUR/RUB 60.5000 77.5000
USD/RUB 61.6000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте