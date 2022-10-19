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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ИЗУЧАЕТ ОПЫТ КАЗАХСТАНА ПО ТОРГОВЛЕ ВЫБРОСАМИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
16:12 19.10.2022
Беларусь изучает опыт Казахстана по торговле выбросами парниковых газов. Об этом сообщает Департамент по энергоэффективности.
Согласно информации, в рамках реализации проекта ПРООН «Наращивание потенциала для торговли выбросами парниковых газов и укрепление системы мониторинга, отчетности и верификации в Республике Беларусь» 2-7 октября 2022 г. состоялся ознакомительный визит в Казахстан белорусской делегации в составе представителей Минприроды, Департамента по энергоэффективности, Минэнерго, Белгидромета, концерна «Белнефтехим», Белорусского государственного центра аккредитации, РУП «БелНИЦ Экология», Белорусской универсальной товарной биржи, Белорусской валютно-фондовой биржи, ОАО«Красносельскстройматериалы».
Участники ознакомились с работой: АО «Жасыл даму» - оператора системы торговли выбросами парниковых газов в Казахстане (вопросы подготовки национального плана распределения квот, ведения государственного кадастра и государственного реестра, проверки отчетности); национального центра аккредитации при Комитете стандартизации и технического регулирования Казахстана (вопросы аккредитации верификаторов и осуществлением контроля за их работой, соблюдением стандартов ISO); Объединения юридических лиц «Союз верификаторов Республики Казахстан»; деятельностью ПРООН в Казахстане по созданию потенциала участия заинтересованных организаций и предприятий для участия в национальной системе торговли квотами на выбросы парниковых газов; работой предприятий (ТОО Евразийская Группа, ТЭЦ АО «Астана Энергия»), включая вопросы сбора и обработки данных, подготовки и предоставления отчетности.
Опыт Казахстана будет использован Минприроды и другими органами государственного управления при создании национальной системы торговли выбросами парниковых газов в Беларуси.
В республике на данном этапе важно определить для заказчиков и исполнителей единый порядок и методологию измерения и верификации экономии, полученной по результатам внедрения энергосберегающих мероприятий в рамках Государственной программы «Энергосбережение» на 2021-2025 годы.
Разработка данной методологии позволит: сформировать систему верификации экономии ТЭР от внедрения энергосберегающих мероприятий; перейти к использованию новых инструментов финансирования энергосбережения, таким как энергосервисные компании, зеленые облигации, оборотные фонды и др.
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