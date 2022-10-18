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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНА РАЗОРВАЛА ЕЩЕ ОДНО СОГЛАШЕНИЕ С БЕЛАРУСЬЮ
10:09 19.10.2022
Кабинет министров прекратил действие межправительственного соглашения между Украиной и Беларусью о сотрудничестве в области молодежной политики. Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram-канале.
"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области молодежной политики, которое подписано 14 декабря 1995 года в Киеве", - написал Мельничук.
Ранее Украина денонсировала межправительственное соглашение между странами о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности.
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