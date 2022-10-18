Кабинет министров прекратил действие межправительственного соглашения между Украиной и Беларусью о сотрудничестве в области молодежной политики. Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram-канале.

"Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области молодежной политики, которое подписано 14 декабря 1995 года в Киеве", - написал Мельничук.

Ранее Украина денонсировала межправительственное соглашение между странами о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности.