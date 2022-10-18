Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» и ООО «БРИО МРС» (Российская Федерация) подписали партнерское соглашение.

Как пишет портал NEFT.by, его перспективой является тесное сотрудничество по использованию инновационной технологии BRIO MRS.

Этот метод объединяет BIM-моделирование, смешанную реальность и точное позиционирование. Специалисты уже оценили эффективность BRIO MRS. Эта технология, в частности, предоставляет удобный инструмент для технического и авторского надзора за строительством.

Аналогов такого инструмента, позволяющего видеть объект сквозь стены и пол, сопоставлять проектные параметры с реальными, не существует. Встречаются лишь методы, выполняющие подобные задачи частично.

Создатели данной платформы – ООО «БРИО МРС» – охотно поделились опытом использования дополненной (AR), смешанной (MR) и продвинутой смешанной (AMR) реальности на существующих объектах.

В дальнейшем, государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» с помощью своих партнеров – ООО «БРИО МРС» – сможет расширить возможности совместной работы проектировщика и заказчика, перенося цифровую модель в реальный мир.