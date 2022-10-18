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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОСПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУСНЕФТЬ-НЕФТЕХИМПРОЕКТ» И РОССИЙСКОЕ ООО «БРИО МРС» ПОДПИСАЛИ ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
09:13 19.10.2022
Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» и ООО «БРИО МРС» (Российская Федерация) подписали партнерское соглашение.
Как пишет портал NEFT.by, его перспективой является тесное сотрудничество по использованию инновационной технологии BRIO MRS.
Этот метод объединяет BIM-моделирование, смешанную реальность и точное позиционирование. Специалисты уже оценили эффективность BRIO MRS. Эта технология, в частности, предоставляет удобный инструмент для технического и авторского надзора за строительством.
Аналогов такого инструмента, позволяющего видеть объект сквозь стены и пол, сопоставлять проектные параметры с реальными, не существует. Встречаются лишь методы, выполняющие подобные задачи частично.
Создатели данной платформы – ООО «БРИО МРС» – охотно поделились опытом использования дополненной (AR), смешанной (MR) и продвинутой смешанной (AMR) реальности на существующих объектах.
В дальнейшем, государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» с помощью своих партнеров – ООО «БРИО МРС» – сможет расширить возможности совместной работы проектировщика и заказчика, перенося цифровую модель в реальный мир.
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