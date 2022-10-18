|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БАНКОМ РОССИИ
18:03 18.10.2022
Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) заинтересована в установлении крепких партнерских отношений с Центральным Банком Российской Федерации и готова развивать сотрудничество по любым направлениям, касающимся электронной биржевой торговли, включая расчеты и клиринг, формирование и мониторинг цен, применение кредитно-финансовых инструментов. Об этом заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский в ходе встречи с делегацией Банка России, прибывшей в Минск с трехдневным визитом с целью изучения особенностей функционирования биржевого товарного рынка Республики Беларусь и БУТБ как центрального элемента биржевой инфраструктуры.
«Мы полностью открыты для сотрудничества и готовы поделиться всей необходимой вам информацией, чтобы у вас сложилась целостная и всеобъемлющая картина того, как организован и по каким принципам работает биржевой товарный рынок в Беларуси», - подчеркнул Александр Осмоловский, приветствуя представителей Центробанка РФ в минском офисе БУТБ.
Он также отметил, что БУТБ тесно взаимодействует с ведущими товарными и валютно-фондовыми биржами Российской Федерации, причем как в двустороннем формате, так и в рамках международных биржевых объединений, в числе которых Международная ассоциация бирж стран СНГ.
«Мы поддерживаем постоянный контакт практически со всеми биржами России, независимо от того, на каком рынке они работают и какими инструментами торгуют. Вместе с тем наиболее „близкой нам по духу“ является Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа, где, как и у нас, проходят сессионные торги продукцией лесного хозяйства, металлургии, агропромышленного комплекса и нефтехимической отрасли. Мы регулярно обмениваемся информацией, опытом и визитами, а также совместно участвуем в интеграционных проектах в рамках Союзного государства и ЕАЭС», - рассказал Александр Осмоловский, которого цитирует пресс-служба БУТБ.
При этом, по словам руководителя белорусской биржи, в настоящее время рассматривается вопрос подписания соглашения на уровне правительств Беларуси и России, которое создаст нормативно-правовую базу для проведения единых торговых сессий и взаимного допуска участников на площадки БУТБ и СПбМТСБ.
«В этой связи визит представителей мегарегулятора финансового рынка России имеет особое значение. Поэтому с нашей стороны будет оказано максимальное содействие и приложены все усилия, чтобы ваша миссия в Беларуси была успешно выполнена», - резюмировал руководитель БУТБ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 18.10.2022
Курсы в банках
на 18.10.2022
Конвертация в банках
на 18.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте