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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С БАНКОМ РОССИИ


18:03 18.10.2022

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) заинтересована в установлении крепких партнерских отношений с Центральным Банком Российской Федерации и готова развивать сотрудничество по любым направлениям, касающимся электронной биржевой торговли, включая расчеты и клиринг, формирование и мониторинг цен, применение кредитно-финансовых инструментов. Об этом заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский в ходе встречи с делегацией Банка России, прибывшей в Минск с трехдневным визитом с целью изучения особенностей функционирования биржевого товарного рынка Республики Беларусь и БУТБ как центрального элемента биржевой инфраструктуры.

«Мы полностью открыты для сотрудничества и готовы поделиться всей необходимой вам информацией, чтобы у вас сложилась целостная и всеобъемлющая картина того, как организован и по каким принципам работает биржевой товарный рынок в Беларуси», - подчеркнул Александр Осмоловский, приветствуя представителей Центробанка РФ в минском офисе БУТБ.

Он также отметил, что БУТБ тесно взаимодействует с ведущими товарными и валютно-фондовыми биржами Российской Федерации, причем как в двустороннем формате, так и в рамках международных биржевых объединений, в числе которых Международная ассоциация бирж стран СНГ.

«Мы поддерживаем постоянный контакт практически со всеми биржами России, независимо от того, на каком рынке они работают и какими инструментами торгуют. Вместе с тем наиболее „близкой нам по духу“ является Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа, где, как и у нас, проходят сессионные торги продукцией лесного хозяйства, металлургии, агропромышленного комплекса и нефтехимической отрасли. Мы регулярно обмениваемся информацией, опытом и визитами, а также совместно участвуем в интеграционных проектах в рамках Союзного государства и ЕАЭС», - рассказал Александр Осмоловский, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

При этом, по словам руководителя белорусской биржи, в настоящее время рассматривается вопрос подписания соглашения на уровне правительств Беларуси и России, которое создаст нормативно-правовую базу для проведения единых торговых сессий и взаимного допуска участников на площадки БУТБ и СПбМТСБ.

«В этой связи визит представителей мегарегулятора финансового рынка России имеет особое значение. Поэтому с нашей стороны будет оказано максимальное содействие и приложены все усилия, чтобы ваша миссия в Беларуси была успешно выполнена», - резюмировал руководитель БУТБ.
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