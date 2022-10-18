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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЖД ПРЕДСТАВИТ СВОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В АСТАНЕ


15:47 18.10.2022

Белорусская железная дорога (БЖД) проведет 20 октября 2022 г. в Астане круглый стол по продвижению своего транспортно-логистического потенциала при перевозке внешнеторговых грузов в сообщении с Казахстаном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, мероприятие направлено на обсуждение и развитие существующих логистических проектов, расширение взаимодействия с клиентами, поиск новых перспективных направлений развития перевозок и проводится с учетом имеющегося запроса представителей бизнес-кругов Казахстана и Беларуси к контактам по вопросам железнодорожной логистики, которые ранее были в определенной мере ограничены в условиях действия мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В ходе мероприятия состоится обсуждение в режиме диалога актуальных транспортно-логистических решений, а также обмен мнениями и предложениями по развитию перевозок грузов между Беларусью и Казахстаном.

Круглый стол состоится на базе посольства Беларуси в Казахстане под председательством начальника БЖД Владимира Морозова. В нем примет участие посол Беларуси Павел Утюпин, руководители АО «НК «Казахстанские железные дороги» и его дочерних обществ, представители казахстанских национальных ассоциаций и союзов транспортников, экспедиторов и перевозчиков, крупнейшие экспортные компании Казахстана, поставляющие свою продукцию на ключевые мировые рынки, транспортно-логистические и операторские компании Казахстана, а также белорусские компании, поставляющие продукцию в Казахстан или отправляющие ее транзитом по территории Казахстана.
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