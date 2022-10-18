Делегация Беларуси во главе с директором Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, профессором Анжеликой Солнцевой приняла участие в работе 20-го конгресса Европейского общества по иммунодефицитам (ESID 2022), который прошел в шведском городе Гетенборг.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, в рамках конгресса работали 6 параллельных секций, в первую очередь связанные с диагностикой и лечением пациентов с первичными иммунодефицитами, работа сестринской секции и секции международной организации пациентов и их родителей IPOPI.

Организационный комитет конгресса дал возможность специалистам белорусского центра представить свои данные в виде двух устных и 5 постерных докладов.

По мнению директора центра Анжелики Солнцевой, «участие в конгрессе позволяет обменяться опытом и наладить новые связи со специалистами из ближнего и дальнего зарубежья».

Она отметила, что на конгрессе заместитель директора по науке Михаил Белевцев выступил с докладом о работе Национального регистра по первичным иммунодефицитам. В регистре представлена информация о более 630 случаях первичных иммунодефицитов, иммунологических и генетических диагностических возможностях и вариантах терапии в нашей стране. Научный сотрудник Инга Сакович представила устный доклад о мутации в гене UNC13D у пациентов с гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом.

Кроме того, сотрудники центра представили информацияю об онкологических осложнениях при первичных иммунодефицитах, варианты лимфоаденопатии при различных типах первичных иммунодефицитов и описание редких случаев врожденных дефектов иммунодефицитов.

В работе конгресса приняли участие более 1000 человек из 70 стран мира.