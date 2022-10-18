ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СПЕЦИАЛИСТЫ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 20-ГО КОНГРЕССА ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ИММУНОДЕФИЦИТАМ


13:37 18.10.2022

Делегация Беларуси во главе с директором Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, профессором Анжеликой Солнцевой приняла участие в работе 20-го конгресса Европейского общества по иммунодефицитам (ESID 2022), который прошел в шведском городе Гетенборг.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, в рамках конгресса работали 6 параллельных секций, в первую очередь связанные с диагностикой и лечением пациентов с первичными иммунодефицитами, работа сестринской секции и секции международной организации пациентов и их родителей IPOPI.

Организационный комитет конгресса дал возможность специалистам белорусского центра представить свои данные в виде двух устных и 5 постерных докладов.

По мнению директора центра Анжелики Солнцевой, «участие в конгрессе позволяет обменяться опытом и наладить новые связи со специалистами из ближнего и дальнего зарубежья».

Она отметила, что на конгрессе заместитель директора по науке Михаил Белевцев выступил с докладом о работе Национального регистра по первичным иммунодефицитам. В регистре представлена информация о более 630 случаях первичных иммунодефицитов, иммунологических и генетических диагностических возможностях и вариантах терапии в нашей стране. Научный сотрудник Инга Сакович представила устный доклад о мутации в гене UNC13D у пациентов с гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом.

Кроме того, сотрудники центра представили информацияю об онкологических осложнениях при первичных иммунодефицитах, варианты лимфоаденопатии при различных типах первичных иммунодефицитов и описание редких случаев врожденных дефектов иммунодефицитов.

В работе конгресса приняли участие более 1000 человек из 70 стран мира.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.10.2022
валюта курс
EUR 2.4667
USD 2.5211
RUB 4.0677
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4625 -0.0042
USD 2.5129 -0.0082
RUB 4.0646 -0.0031
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4700 2.4820
USD 2.5100 2.5230
RUB 3.1000 4.0700
подробнее

Конвертация в банках
на 18.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9770 0.9880
EUR/RUB 61.0000 77.7000
USD/RUB 61.7000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте