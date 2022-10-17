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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ В 2023 ГОДУ ПОСТАВИТ В АРМЕНИЮ 103 ТРАКТОРА BELARUS
12:16 18.10.2022
Минский тракторный завод в 2023 году поставит в адрес ООО «Торговый Дом Ар-Бе» (Армения) 103 трактора BELARUS. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».
Согласно информации, коммерческий контракт подписан сегодня в посольстве Беларуси в Армении в ходе визита генерального директора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка.
Накануне состоялась встреча Виталия Вовка с послом Беларуси в Армении Александром Конюком. Стороны обсудили перспективы увеличения экспорта белорусских тракторов на армянский рынок.
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