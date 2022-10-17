Посол Беларуси в Российской Федерации Дмитрий Крутой 17 октября 2022 года встретился с послом Панамы в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Роландо Энрике Барроу.

Как сообщает пресс-служба посольства Беларуси в РФ, во время встречи посол Беларуси предложил реализовать совместный проект поставки на рынок Панамы широкой номенклатуры белорусской сельскохозяйственной, пассажирской и грузовой техники. Речь может идти как о прямых поставках, так и о создании в Панаме сборочного производства белорусских машин для различных отраслей экономики.

Дмитрий Крутой подчеркнул заинтересованность в том, чтобы такое сотрудничество способствовало выходу белорусских товаров на рынки других государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

Беларусь также заинтересована в импорте тропических фруктов из Панамы, которые могут поставляться не только на белорусской рынок, но и через Беларусь в другие страны ЕАЭС.

Белорусский дипломат отметил в качестве перспективного шага для активизации торгово-экономических связей обмен визитами между предприятиями и деловыми кругами двух стран по линии БелТПП и Панамской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты.

В свою очередь Роландо Э. Барроу отметил, что особый интерес для Панамы представляют производимые в Беларуси электробусы, грузовые машины, тракторы различных модификаций и иная сельхозтехника. В этой связи посол Панамы поддерживает предложение белорусской стороны о совместных шагах, которые позволят продвинуть белорусскую продукцию на рынок Панамы и всего региона.

Э. Барроу пригласил белорусскую сторону направить делегацию для участия в ежегодной многосекторальной международной выставке «ЭКСПОКОМЕР», которая состоится в Панаме в марте 2023 г.

Стороны договорились проработать варианты наращивания взаимной торговли, в том числе с задействованием потенциала имеющихся в наших странах свободных экономических зон.