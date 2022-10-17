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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН БЕЛАРУСИ НА DOUYIN НАБРАЛ 500 ТЫСЯЧ ПОДПИСЧИКОВ
09:54 18.10.2022
Количество подписчиков Национального павильона Беларуси на китайской платформе Douyin достигло цифры в полмиллиона.
Проект, оператором которого выступает Компания по развитию индустриального парка «Великий камень», стал значимой площадкой продвижения Беларуси в Китае и одним из самых массовых пабликов о Беларуси в социальных медиа за рубежом.
Как сообщает сайт парка, на платформе размещаются короткие видеоролики о Беларуси. Китайские пользователи в непринужденном формате знакомятся с культурными особенностями, историей и достопримечательностями страны, менталитетом, традициями и бытом белорусов. С мая текущего года снято и размещено 137 роликов. В роли ведущих видео выступают белорусские и китайские студенты в Китае и Беларуси, а также известные блогеры.
Кроме того, на платформе есть возможность приобретения белорусских товаров.
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