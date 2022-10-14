|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕВЯТЬ ДОКУМЕНТОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПОДПИСАНЫ В ХОДЕ ВИЗИТА ДЕЛЕГАЦИИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В БАШКОРТОСТАН
11:56 17.10.2022
Девять документов о сотрудничестве подписаны в ходе визита делегации Гомельской области в Башкортостан, в том числе о взаимодействии предприятий в 2023-2024 годах на сумму более 1 миллиарда российских рублей. Об этом сообщил председатель комитета экономики Игорь Аслюк.
Среди наиболее крупных подписаний председатель комитета назвал БМЗ, Торговый дом БМЗ с компанией «Лайнер» на 600 миллионов российских рублей, а также Мозырский машиностроительный завод и «Матрикс Универсал» на 520 миллионов российских рублей.
Кроме плановых подписаний, в ходе встреч на уровне руководства республикой глава гомельской делегации Иван Крупко внес предложения по организации для Гомельского химзавода прямых закупок у Башкирской содовой компании соды кальцинированной, а также поставок азотно-фосфорно-калийных удобрений по прямым договорам в Башкортостан. Он также вышел с инициативой организовать поставки в Башкортостан одноразовых шприцев производства «Медпласт» до 50 млн штук в год и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.10.2022
Курсы в банках
на 17.10.2022
Конвертация в банках
на 17.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте