Девять документов о сотрудничестве подписаны в ходе визита делегации Гомельской области в Башкортостан, в том числе о взаимодействии предприятий в 2023-2024 годах на сумму более 1 миллиарда российских рублей. Об этом сообщил председатель комитета экономики Игорь Аслюк.

Среди наиболее крупных подписаний председатель комитета назвал БМЗ, Торговый дом БМЗ с компанией «Лайнер» на 600 миллионов российских рублей, а также Мозырский машиностроительный завод и «Матрикс Универсал» на 520 миллионов российских рублей.

Кроме плановых подписаний, в ходе встреч на уровне руководства республикой глава гомельской делегации Иван Крупко внес предложения по организации для Гомельского химзавода прямых закупок у Башкирской содовой компании соды кальцинированной, а также поставок азотно-фосфорно-калийных удобрений по прямым договорам в Башкортостан. Он также вышел с инициативой организовать поставки в Башкортостан одноразовых шприцев производства «Медпласт» до 50 млн штук в год и др.