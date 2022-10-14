Представители Минсельхозпрода Беларуси во главе с заместителем министра Вадимом Шагойко провели в режиме видеоконференции переговоры с представителями государственных органов Объединенных Арабских Эмиратов по увеличению товарооборота между странами и инвестиционному взаимодействию.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, в ходе совещания с презентацией своей продукции выступили ОАО «Рогачевский молочно-консервный комбинат», УП «Калинковичский молочный комбинат», ГП «Мозырские молочные продукты». Арабская сторона отметила высокое качество белорусской продукции и выразила заинтересованность в ее поставках.

Как следующий шаг в сотрудничестве, стороны договорились о проведении в ближайшее время повторных переговоров.

Темп роста товарооборота между Беларусью и ОАЭ за январь-август текущего года составил 181,1% к аналогичному периоду 2021 года. Рост экспорта продовольствия составил 186,9%, рост импорта - 146,3%.

Основными статьями экспорта в ОАЭ являются: молоко и молокопродукты (рост в 3,3 раза), в том числе сухое обезжиренное молоко (рост в 4,2 раза); рыба и рыбопродукты (рост 146,4%), в том числе готовая или консервированная рыба, икра осетровых и ее заменители (рост 154%); яйца и яйцепродукты (рост 98,1%).

Импортировались кондитерские изделия из сахара, иная продукция.

В настоящее время 21 предприятие получило сертификаты «Халяль», из них 14 молокоперерабатывающих и 7 производителей мяса птицы и субпродуктов из мяса птицы.