Товарооборот Беларуси и Зимбабве с 2018 года вырос в 15 раз, в планах дальнейшее развитие торговли и создание совместных предприятий. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик в Зимбабве во время встречи с президентом этой страны Эммерсоном Мнангагвой.

"Несмотря на большое расстояние между нашими государствами, мы сохраняем самые дружественные отношения. За время вашего президентства сотрудничество между нашими странами значительно активизировалось, перейдя, по моему мнению, на качественно новый уровень. Беларусь и Зимбабве значительно расширили торгово-экономическое взаимодействие, укрепили политические связи, наладили гуманитарное сотрудничество, расширили договорно-правовую базу. Тем не менее, имеющийся значительный потенциал наших двусторонних отношений может быть существенно расширен", - сказал Петр Пархомчик, которого цитирует пресс-служба правительства Беларуси

Он отметил, что экономика Зимбабве динамично развивается, противостоит вызовам последнего времени. "Беларусь также сталкивается с усилением экономического давления со стороны Запада. Мы искренне благодарны Зимбабве за слова поддержки", - добавил вице-премьер.

"Между нашими странами активно растет товарооборот: с 2018 года он вырос в 15 раз. Нам есть что предложить нашим зимбабвийским друзьям. Уверен, что широкий спектр белорусских товаров машиностроения, нефтехимии, медицинской и пищевой промышленности потенциально будет востребован на рынке Зимбабве. Считаем, что взаимная торговля должна быть сбалансированной, это улица с двусторонним движением. Поэтому Беларусь, нацеливаясь на наращивание и диверсификацию своего экспорта, приветствует рост встречных поставок необходимых нам товаров, - подчеркнул Петр Пархомчик. - При этом мы не ограничиваемся чистой торговлей, а совместно работаем над имплементацией долгосрочных инвестиционных проектов в сферах сельского хозяйства, энергетики, автотранспорта, обслуживания техники. В проработке сторон и в разной степени готовности находятся проекты по созданию совместных белорусско-зимбабвийских предприятий".

В районе Мутаре уже работает совместное предприятие по добыче полезных ископаемых. В настоящее время ведется проработка проекта о создании в Зимбабве предприятия по производству и переработке сельхозпродукции и мясных изделий. В завершающей стадии находится согласование документа о строительстве в пригороде Хараре электростанции на солнечных панелях мощностью 100 МВт.

"Ожидаем, что в ближайшее время в Минск прибудет делегация Министерства транспорта Зимбабве для подписания меморандума о сотрудничестве в создании автотранспортного предприятия", - отметил вице-премьер.

Петр Пархомчик напомнил, что в сентябре 2020 года белорусская сторона передала Зимбабве технику в рамках реализации первой очереди программы по механизации фермерских хозяйств. В рамках второго этапа этой программы в страну поставлено еще свыше 1 тыс. белорусских тракторов.

"Прорабатывается вопрос о новом контракте на поставку тракторной и другой сельскохозяйственной техники. Сторонами предварительно согласован объем поставки: 3500-3750 тракторов различной мощности", - обратил внимание он.

По его словам, также успешно реализуется контракт с Министерством местного самоуправления, общественных работ и национального жилищного строительства Зимбабве на поставку 131 пожарного автомобиля, комплектов запасных частей и проведение комплексного обучения эксплуатации и ремонту техники специалистов министерства. Поставка первой партии из 30 автомобилей намечена на январь 2023 года. Совместно с МЧС Беларуси планируется обучение представителей пожарных ведомств Зимбабве особенностям пожаротушения при работе с поставляемыми машинами в условиях чрезвычайных ситуаций.

Петр Пархомчик 10-12 октября посетил Зимбабве с визитом. Помимо встречи с главой государства, состоялись встречи с представителями различных министерств и зимбабвийскими деловыми кругами. Обсуждено текущее состояние двусторонних отношений, вопросы развития договорно-правовой базы. Определены практические направления развития экономического взаимодействия. Также стороны обменялись мнениями о предстоящем графике совместных мероприятий.