Минтрансы Беларуси и России приняли решение о возможности использования водителями-международниками двух стран распечаток цифрового тахографа, которые могут применяться в соответствии с подпунктом «b» пункта 2 статьи 13 приложения к ЕСТР (европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств).

Такой принцип взаимодействия предусмотрен статьей 11 соглашения между правительствами двух стран о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области транспорта, заключенного 20 июля 1992 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса Беларуси, решение принято в связи с приостановкой европейскими компаниями поставок в Беларусь и Россию микрочипов для карточек цифрового тахографа, что, в свою очередь, вызывает сложности с выдачей международным автоперевозчиков карточек цифрового контрольного устройства.

Автомобильным перевозчикам и водителям следует учитывать данную информацию при планировании получения карточек цифровых тахографов и осуществлении международных автомобильных перевозок.