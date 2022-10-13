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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ТЕМП РОСТА ТОВАРООБОРОТА ПРОДТОВАРОВ И СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА СОСТАВИЛ 168,1%
11:28 14.10.2022
За январь-август 2022 года темп роста товарооборота продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья организациями Беларуси и Узбекистана составил 168,1%, экспорт - 163,4%, импорт - 196,5% к аналогичному периоду прошлого года.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода Беларуси, структуру экспорта в Узбекистан сформировали мясопродукты (82,2%), молокопродукты (11,5%), детское питание (2%). Поставки указанных позиций возросли к уровню аналогичного периода 2021 года соответственно на 65,9%, 65,4%, а поставки детского питания выросли в 2,4 раза.
Импорт из Узбекистана представлен в основном овощебахчевой продукцией (49,6%) - рост поставок более, чем в 3 раза к уровню аналогичного периода 2021 года; виноградом (17%) - рост в 2 раза; сухофруктами (10%) - рост в 16,2 раза.
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