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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПЛОЩАДКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ БУТБ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ЭКСПОРТЕРОВ ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ


14:50 13.10.2022

Возможности использования площадки импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) для реализации продукции собственного производства на рынке Республики Беларусь и третьих стран вызвали интерес у компаний-экспортеров из Пермского края Российской Федерации, участвующих в Межрегиональном экспортном форуме (МЭФ), который проходит в Перми 12-13 октября 2022 г.

По словам начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александра Башлия, приглашенного на МЭФ в качестве спикера, ряд прикамских предприятий металлургической и нефтехимической отраслей уже работают на белорусской торговой платформе, однако ограниченный ассортимент продукции, выставляемой на торги, и небольшое количество участников сдерживают дальнейшее развитие биржевой торговли между Беларусью и Пермским краем.

«Несмотря на то что предприятия Пермского края принимают участие в биржевых торгах, номенклатура реализуемых ими товаров пока недостаточно широкая. В частности, в структуре сделок за 2022 г. преобладают кабельно-проводниковые изделия и нефтехимическая продукция, при том что в Прикамье хорошо развито машиностроение, деревообработка и сельское хозяйство. Уверен, что задействованные в этих отраслях компании могли бы успешно поставлять свою продукцию не только в Беларусь в рамках импортозамещения, но и в другие страны, представленные на биржевой площадке. Только за 9 месяцев этого года российские участники совершили транзитные сделки более чем на 8 млн USD. С учетом географии биржевой торговли, охватывающей 70 стран, потенциал сотрудничества в этой сфере просто огромный», — считает Александр Башлий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в рамках МЭФ также состоялись переговоры с руководством ОАО «Пиломатериалы «Красный Октябрь» — одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Прикамья, которое аккредитовалось на БУТБ по итогам визита в Беларусь официальной делегации Пермского края в июле 2022 г. Среди возможных направлений взаимодействия БУТБ и «Красного Октября» рассматривается совместное продвижение белорусской пилопродукции на рынки Азии и Ближнего Востока, где у пермского предприятия уже имеется круг постоянных покупателей.
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