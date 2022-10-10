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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «МИНСК» И ОЭЗ «ЛИПЕЦК» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
12:38 13.10.2022
СЭЗ «Минск» и ОЭЗ «Липецк» подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщает сайт СЭЗ «Минск», документ предусматривает расширение и укрепление экономических связей, развитие взаимной производственной кооперации, импортозамещения, торговли и инвестиций.
«Сегодня нам важно укреплять сотрудничество с коллегами из России. Это соглашение позволит расширить деятельность по развитию промышленности и инвестиций, - отметил первый заместитель главы администрации СЭЗ «Минск» Сергей Бубенько. - Мы планируем проводить совместные выставки и семинары, знакомить делегации с возможностями наших экономических зон, инвестиционным климатом и развивать новые сферы взаимодействия».
Белорусская делегация в рамках визита посетила грязинскую площадку ОЭЗ «Липецк», ознакомилась с историей экономической зоны, ее резидентами и деятельностью компаний.
Также замглавы СЭЗ «Минск» презентовал условия для реализации инвестиционных проектов в Минске и Минской области, побывал на промышленных предприятиях Усманского муниципального района и провел переговоры с руководством ряда предприятий области.
Беларусь на протяжении последних лет входит в ТОП 10 торговых партнеров Липецкой области и является ведущим торговым партнером региона среди стран СНГ.
ОЭЗ «Липецк» располагается в Грязинском и Елецком районах Липецкой области. На территории ОЭЗ зарегистрировано 59 резидентов, вложено 85 млрд рублей частных инвестиций и создано более 5,1 тыс. рабочих мест.
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