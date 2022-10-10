СЭЗ «Минск» и ОЭЗ «Липецк» подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает сайт СЭЗ «Минск», документ предусматривает расширение и укрепление экономических связей, развитие взаимной производственной кооперации, импортозамещения, торговли и инвестиций.

«Сегодня нам важно укреплять сотрудничество с коллегами из России. Это соглашение позволит расширить деятельность по развитию промышленности и инвестиций, - отметил первый заместитель главы администрации СЭЗ «Минск» Сергей Бубенько. - Мы планируем проводить совместные выставки и семинары, знакомить делегации с возможностями наших экономических зон, инвестиционным климатом и развивать новые сферы взаимодействия».

Белорусская делегация в рамках визита посетила грязинскую площадку ОЭЗ «Липецк», ознакомилась с историей экономической зоны, ее резидентами и деятельностью компаний.

Также замглавы СЭЗ «Минск» презентовал условия для реализации инвестиционных проектов в Минске и Минской области, побывал на промышленных предприятиях Усманского муниципального района и провел переговоры с руководством ряда предприятий области.

Беларусь на протяжении последних лет входит в ТОП 10 торговых партнеров Липецкой области и является ведущим торговым партнером региона среди стран СНГ.

ОЭЗ «Липецк» располагается в Грязинском и Елецком районах Липецкой области. На территории ОЭЗ зарегистрировано 59 резидентов, вложено 85 млрд рублей частных инвестиций и создано более 5,1 тыс. рабочих мест.