Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть отмену безвизового режима с Беларусью.

"В настоящее время кабинету министров Украины предложено рассмотреть поднятые в электронной петиции вопросы в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Поручение последовало после того, как электронную петицию об отмене безвизового режима с Беларусью поддержали 25339 граждан при 25 тыс. необходимых для рассмотрения президентом.

На границе Украины с Беларусью открыт только один пункт пропуска в Волынской области, который работает в ограниченном режиме, пропуская украинцев, возвращающихся из Беларуси.

"Держу на контроле меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами Беларуси границы с Украиной", - отметил Зеленский.