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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РФ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ


10:17 13.10.2022

Генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд, генеральный директор ОАО «Белэнергоремналадка» Сергей Крамаренко и генеральный директор АО «Русатом Сервис» Алексей Емельянов 12 октября 2022 года подписали меморандум о сотрудничестве в области сервисного обслуживания объектов атомной, тепловой и возобновляемой энергетики.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Белэнерго», положения меморандума предусматривают развитие производственно-технического сотрудничества по направлениям сервисного обслуживанию объектов атомной, тепловой и возобновляемой энергетики, для последующей реализации конкретных проектов делового сотрудничества между сторонами или их уполномоченными организациями.

Стороны намерены сотрудничать с следующих направлениях:

обучение и повышение квалификации ремонтного персонала;

поставка оборудования, запасных частей и материалов, необходимых для эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, модернизации энергетических объектов;

техническая поддержка (консультационные и инжиниринговые услуги, включая шеф-инжиниринг от предприятий-изготовителей оборудования);

разработка эксплуатационной и ремонтной документации;

подготовка и проведение технического обслуживания и ремонта оборудования энергетических объектов;

выполнение пусковых, наладочных работ и испытаний оборудования энергетических объектов;

разработка и поставка цифровых моделей и тренажеров для энергетических объектов.

По взаимному согласию стороны могут расширить области делового сотрудничества, не ограничиваясь вышеперечисленными.
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