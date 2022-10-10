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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РФ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ
10:17 13.10.2022
Генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд, генеральный директор ОАО «Белэнергоремналадка» Сергей Крамаренко и генеральный директор АО «Русатом Сервис» Алексей Емельянов 12 октября 2022 года подписали меморандум о сотрудничестве в области сервисного обслуживания объектов атомной, тепловой и возобновляемой энергетики.
Как сообщает Telegram-канал ГПО «Белэнерго», положения меморандума предусматривают развитие производственно-технического сотрудничества по направлениям сервисного обслуживанию объектов атомной, тепловой и возобновляемой энергетики, для последующей реализации конкретных проектов делового сотрудничества между сторонами или их уполномоченными организациями.
Стороны намерены сотрудничать с следующих направлениях:
обучение и повышение квалификации ремонтного персонала;
поставка оборудования, запасных частей и материалов, необходимых для эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, модернизации энергетических объектов;
техническая поддержка (консультационные и инжиниринговые услуги, включая шеф-инжиниринг от предприятий-изготовителей оборудования);
разработка эксплуатационной и ремонтной документации;
подготовка и проведение технического обслуживания и ремонта оборудования энергетических объектов;
выполнение пусковых, наладочных работ и испытаний оборудования энергетических объектов;
разработка и поставка цифровых моделей и тренажеров для энергетических объектов.
По взаимному согласию стороны могут расширить области делового сотрудничества, не ограничиваясь вышеперечисленными.
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