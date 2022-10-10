МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И РФ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ

10:17 13.10.2022 Генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд, генеральный директор ОАО «Белэнергоремналадка» Сергей Крамаренко и генеральный директор АО «Русатом Сервис» Алексей Емельянов 12 октября 2022 года подписали меморандум о сотрудничестве в области сервисного обслуживания объектов атомной, тепловой и возобновляемой энергетики. Как сообщает Telegram-канал ГПО «Белэнерго», положения меморандума предусматривают развитие производственно-технического сотрудничества по направлениям сервисного обслуживанию объектов атомной, тепловой и возобновляемой энергетики, для последующей реализации конкретных проектов делового сотрудничества между сторонами или их уполномоченными организациями. Стороны намерены сотрудничать с следующих направлениях: обучение и повышение квалификации ремонтного персонала; поставка оборудования, запасных частей и материалов, необходимых для эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, модернизации энергетических объектов; техническая поддержка (консультационные и инжиниринговые услуги, включая шеф-инжиниринг от предприятий-изготовителей оборудования); разработка эксплуатационной и ремонтной документации; подготовка и проведение технического обслуживания и ремонта оборудования энергетических объектов; выполнение пусковых, наладочных работ и испытаний оборудования энергетических объектов; разработка и поставка цифровых моделей и тренажеров для энергетических объектов. По взаимному согласию стороны могут расширить области делового сотрудничества, не ограничиваясь вышеперечисленными.