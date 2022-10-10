Соглашение между правительствами Беларуси и Таджикистана о системе содействия взаимной торговле подписали председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский и начальник Таможенной службы при правительстве Республики Таджикистан Хуршед Каримзода.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, соглашение разработано в целях совершенствования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества в таможенной сфере, а его нормы направлены на развитие и ускорение товарооборота между Беларусью и Таджикистаном, повышение качества таможенного администрирования посредством обмена достоверной информацией о перемещении товаров и транспортных средств в рамках системы содействия взаимной торговле.

Практическая реализация положений документа будет содействовать упрощению международной торговли, созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, а также повышению конкурентоспособности субъектов хозяйствования.