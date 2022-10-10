МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НАН БЕЛАРУСИ И НАН ТАДЖИКИСТАНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

15:51 12.10.2022 Подписано соглашение о научном сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и Национальной академией наук Таджикистана. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, основной целью соглашения является подготовка кадров в области вирусологии, микробиологии, молекулярной биологии, эпидемиологии, биотехнологии и фармакологии, а также осуществление научно-технической и инновационной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний в области новых технологий и материалов по направлениям: генодиагностика и генотерапия, химический и биологический синтез лекарственных средств и пищевых добавок, белковых препаратов и композитов с заданными функциональными свойствами, разработка предложений по мерам противодействия актам биотерроризма, изучение биоразнообразия, нанотехнологии на основе белков и нуклеиновых кислот, разработка и производство диагностических препаратов в интересах медицины и здоровья общества.