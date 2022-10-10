Партию бесшовных труб на общую сумму 600 млн российских рублей поставит БМЗ в Башкортостан в 2023 году. Об этом рассказала заместитель начальника управления маркетинга Юлия Пузырева.

В соответствии с подписанным соглашением продукцию отгрузят местному производителю нефтяного оборудования.

«За 9 месяцев поставлено металлопродукции на общую сумму $6,8 млн. Это более чем в 2 раза выше аналогичного периода прошлого года. Расширена и клиентская база. На сегодня поставки нашей продукции осуществляются 6 потребителям в Башкортостане», - уточнила Юлия Пузырева.

БМЗ планирует и далее наращивать поставки металлопродукции в Башкортостан, чему будет способствовать рост спроса со стороны потребляющих отраслей, нефтегазовой и машиностроительной, восстановление работы на ряде крупных автомобилестроительных заводов Российской Федерации.