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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПАРТИЮ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА 600 МЛН РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ ПОСТАВИТ БМЗ В БАШКОРТОСТАН
13:14 12.10.2022
Партию бесшовных труб на общую сумму 600 млн российских рублей поставит БМЗ в Башкортостан в 2023 году. Об этом рассказала заместитель начальника управления маркетинга Юлия Пузырева.
В соответствии с подписанным соглашением продукцию отгрузят местному производителю нефтяного оборудования.
«За 9 месяцев поставлено металлопродукции на общую сумму $6,8 млн. Это более чем в 2 раза выше аналогичного периода прошлого года. Расширена и клиентская база. На сегодня поставки нашей продукции осуществляются 6 потребителям в Башкортостане», - уточнила Юлия Пузырева.
БМЗ планирует и далее наращивать поставки металлопродукции в Башкортостан, чему будет способствовать рост спроса со стороны потребляющих отраслей, нефтегазовой и машиностроительной, восстановление работы на ряде крупных автомобилестроительных заводов Российской Федерации.
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