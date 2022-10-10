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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОМСЕЛЬМАШ НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИТ АГРОТЕХНИКОЙ АПК БАШКОРТОСТАНА


11:48 12.10.2022

ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга и Министерство сельского хозяйства Башкортостана заключили соглашение о поставках сельхозтехники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в Уфе подписано соглашение, направленное на обеспечение аграриев Башкортостана сельскохозяйственной техникой, необходимой для проведения всего комплекса сезонных полевых работ. Подписи под документом поставили заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов и первый заместитель генерального директора ОАО «Гомсельмаш» Виктор Славашевич.

Соглашение предусматривает поставку машинокомплектов зерноуборочных комбайнов GOMSELMASH для дальнейшей сборки на базе совместных производств, действующих на территории республики. При этом будет предоставлена дополнительная скидка на поставляемые комплекты. Также «Гомсельмаш» поставит с дополнительной скидкой полнокомплектные зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.

Кроме этого, Гомсельмаш предоставит скидку на узлы, агрегаты, запасные части, используемые при ремонте зерноуборочных комбайнов, самоходных косилок и самоходных кормоуборочных комбайнов. Окажет «Гомсельмаш» и содействие в оборудовании учебной лаборатории для практического изучения производимой самоходной уборочной техники на базе Башкирского государственного аграрного университета.

«Планируем активно обновлять технический парк агропромышленного комплекса Башкортостана. Нам необходимы зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, современное животноводческое оборудование. В этом вопросе своим главным стратегическим партнером мы считаем Республику Беларусь», – сказал Ильшат Фазрахманов.
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