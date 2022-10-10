Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» и научно-производственное предприятие «ЭКРА» (Россия) 11 октября заключили соглашение о стратегическом взаимодействии. Документ подписали в Минске на площадке XXVI Белорусского энергетического и экологического форума генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд и генеральный директор ООО НПП «ЭКРА» Константин Дони.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГПО «Белэнерго», стратегическое взаимодействие предусматривает развитие научно-технического сотрудничества в области разработки и внедрения инновационных конкурентоспособных технологий для повышения эффективности электроэнергетического сектора в условиях санкционного давления.

«Соглашение призвано вывести на новый уровень партнерские отношения ГПО «Белэнерго» и НПП «ЭКРА». Мы планируем повысить надежность электроснабжения за счет совершенствования производственных процессов и внедрения инновационных цифровых технологий. Одним из ключевых аспектов нашего сотрудничества станет разработка и внедрение импортонезависимых решений и устройств», – отметил Павел Дрозд.

В числе намеченных направлений сотрудничества – формирование перечня перспективных направлений в области технического и инновационного развития в электроэнергетике, а также создание условий для разработки и внедрения высоких технологий и формирования предложений по прикладным, фундаментальным исследованиям в области электроэнергетики. Совместные усилия будут также направлены на оптимизацию и модернизацию производственных процессов, организацию и проведение совместных научно-практических мероприятий по вопросам развития в электроэнергетике, обучение персонала эксплуатирующих и сервисных организаций.

«Оборудование НПП «ЭКРА» установлено на ряде энергообъектов в Республике Беларусь, есть реализованные проекты в том числе по цифровизации электроэнергетики. Планируем и далее разработку и внедрение инновационных продуктов, оборудования и комплексных решений в сфере производства, передачи и распределения электрической энергии. Уверен, что впереди нас ждет еще много интересных и важных проектов, направленных на обеспечение энергетической безопасности наших стран», – прокомментировал Константин Дони.