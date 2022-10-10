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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» ПОСТАВИТ В ТАДЖИКИСТАН ДЕСЯТЬ НОВЫХ КОМБАЙНОВ GS200
10:36 12.10.2022
ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга и компания АОЗТ «Агротехсервис» (Таджикистан) 11 октября 2022 года подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, документ предусматривает поставку в 2023 году до 10 единиц зерноуборочных комбайнов GOMSELMASH GS200.
Комбайн GS200 – это новая модель, которая в этом году после ряда успешных испытаний была рекомендована к постановке на производство.
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