МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» ПОСТАВИТ В ТАДЖИКИСТАН ДЕСЯТЬ НОВЫХ КОМБАЙНОВ GS200

10:36 12.10.2022 ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга и компания АОЗТ «Агротехсервис» (Таджикистан) 11 октября 2022 года подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, документ предусматривает поставку в 2023 году до 10 единиц зерноуборочных комбайнов GOMSELMASH GS200. Комбайн GS200 – это новая модель, которая в этом году после ряда успешных испытаний была рекомендована к постановке на производство.