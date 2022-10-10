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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИД БЕЛАРУСИ И ЗИМБАБВЕ ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЙ РАУНД КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ
10:13 12.10.2022
Первый раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Зимбабве состоялся 11 октября 2022 г.
Белорусскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник, зимбабвийскую – заместитель министра иностранных дел и международной торговли Дэвид Мусабайана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе консультаций обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, современное состояние и перспективы развития белорусско-зимбабвийского диалога, в том числе на высоком уровне, возможности расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.
Особое внимание уделено вопросам развития торговых связей и инвестиционного сотрудничества. Стороны подтвердили высокий взаимный интерес и обсудили дальнейшие совместные шаги на этом направлении.
Главы белорусской и зимбабвийской делегаций также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.
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