Первый раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Зимбабве состоялся 11 октября 2022 г.

Белорусскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник, зимбабвийскую – заместитель министра иностранных дел и международной торговли Дэвид Мусабайана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе консультаций обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, современное состояние и перспективы развития белорусско-зимбабвийского диалога, в том числе на высоком уровне, возможности расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Особое внимание уделено вопросам развития торговых связей и инвестиционного сотрудничества. Стороны подтвердили высокий взаимный интерес и обсудили дальнейшие совместные шаги на этом направлении.

Главы белорусской и зимбабвийской делегаций также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.