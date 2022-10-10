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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАЗ ПОСТАВИТ НОВУЮ ТЕХНИКУ В ТАДЖИКИСТАН
09:07 12.10.2022
Минский автомобильный завод поставит в Таджикистан 14 единиц автотехники общей на $492 тыс. долларов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, соответствующий контракт на поставку техники подписали генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович и председатель Совета директоров, генеральный директор ЗАО "Оби Зулол" Рустам Болтаев в рамках таджикско-белорусского бизнес-форума.
ЗАО "Оби Зулол" — крупнейший производитель бутилированной воды, газированных напитков и натуральных соков в Таджикистане. В 2019 году МАЗ поставил компании 18 ед. техники, среди которых автопоезда и бортовые автомобили с прицепом.
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