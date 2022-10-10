Контракты на $11 млн заключил Минский тракторный завод с компаниями из Таджикистана. Подписи под документами поставили генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк и руководители организаций «Мадади Турсунзода» и «Агротехсервис» в рамках Таджикско-белорусского бизнес-форума.

Как сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ», в адрес компании «Мадади Турсунзода» будет поставлено 170 единиц тракторной техники BELARUS на сумму около $4 млн.

С компанией «Агротехсервис» подписано торговое соглашение на поставку 320 тракторов на сумму, превышающую $7 млн.

В январе-сентябре 2021 года в Таджикистан поставлено около 370 тракторов BELARUS, что на 46,2% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

В ноябре 2017 года открыто сборочное производство тракторов BELARUS в городе Гиссар, заключены договоры на производство семи моделей: 80.1, 82.1, 892, 892.2, 952, 80Х, 512.