ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельагрокомплект» 10 октября 2022 года подписало с ООО «Башагросервис» контракт на 5 млн российских рублей на поставку в 2023 году оборудования. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Александр Стрибук.

Как он пояснил, это уже в рамках расширения сотрудничества.

«В августе 2022 года мы заключили с этой компанией дилерский договор и уже начали поставки узлов и комплектующих к доильной технике», - рассказал гендиректор, которого цитирует Telegram-канал «Гомельщина официально».

По его словам, следующий шаг - организация в Башкортостане совместного сборочного производства оборудования для молочного животноводства. О чем и было подписано соглашение с Министерством сельского хозяйства Башкортостана. Поскольку здесь в ближайшие пять лет планируют построить 120 доильных залов, продукция «Гомельагрокомплект» очень востребована.

«Первым этапом на пути создания совместного предприятия будем поставлять машинокомплекты, с последующей локализацией до 40% как по доильным системам, так и по холодильным», - пояснил Александр Стрибук.