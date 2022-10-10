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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ «ГОМЕЛЬАГРОКОМПЛЕКТ» ПОДПИСАЛ С ООО «БАШАГРОСЕРВИС» КОНТРАКТ НА 5 МЛН РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ
12:00 11.10.2022
ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельагрокомплект» 10 октября 2022 года подписало с ООО «Башагросервис» контракт на 5 млн российских рублей на поставку в 2023 году оборудования. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Александр Стрибук.
Как он пояснил, это уже в рамках расширения сотрудничества.
«В августе 2022 года мы заключили с этой компанией дилерский договор и уже начали поставки узлов и комплектующих к доильной технике», - рассказал гендиректор, которого цитирует Telegram-канал «Гомельщина официально».
По его словам, следующий шаг - организация в Башкортостане совместного сборочного производства оборудования для молочного животноводства. О чем и было подписано соглашение с Министерством сельского хозяйства Башкортостана. Поскольку здесь в ближайшие пять лет планируют построить 120 доильных залов, продукция «Гомельагрокомплект» очень востребована.
«Первым этапом на пути создания совместного предприятия будем поставлять машинокомплекты, с последующей локализацией до 40% как по доильным системам, так и по холодильным», - пояснил Александр Стрибук.
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