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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР МАЗ ПОСТРОЯТ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


11:09 11.10.2022

В Мясниковском районе Ростовской области 7 октября состоялась церемония закладки капсулы в честь старта строительства торгово-сервисного центра МАЗ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗ, руководителям министерств и ведомств, участникам и гостям церемонии была представлена линейка перспективных моделей техники МАЗ, доработанных с учетом требований российского рынка коммерческого транспорта.

«Строительство нового регионального центра «МАЗ ЮГ» позволит повысить сервисной поддержки автотехники, эксплуатирующейся в южных регионах Российской Федерации, создать базу реализации региональных партнерских программ», - подчеркнули представители завода на церемонии старта строительства нового центра в Ростовской области.

ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАЗ ЮГ», дочерняя компания Минского автомобильного завода, будет представлять собой сервисно-сбытовой кластер. Центр будет способствовать увеличению объема поставок на юг России, укреплению экономик южных регионов, создаст эффективную базу предприятий белорусской автомобилестроительной отрасли на российском рынке коммерческого транспорта.

Центр совместит в себе участок текущего ремонта техники общей площадью 700 м2, включающий линию техобслуживания, агрегатный участок и вспомогательные помещения, а также участок мойки общей площадью 140 м2. Здесь будут расположены административные помещения с зоной ожидания клиентов, переговорными комнатами общей площадью 500 м2, складские помещения для централизованного хранения запчастей. В отдельном здании разместится центр оптово-розничной торговли с шоу-румом общей площадью 720 м2. На территории центра предусмотрена стоянка на 68 машиномест общей площадью около 4 тысяч квадратных метров.

Старт строительства первого собственного торгово-сервисного центра МАЗ в регионе Российской Федерации – это новый этап совершенствования предприятием структуры товаропроводящей сети, освоения региональных рынков, развития сервиса и эффективных комплексных моделей продвижения техники.

В рамках визита генерального директора Минского автомобильного завода Валерия Иванковича в Ростовскую область прошла встреча с главой региона Василием Голубевым.

Стороны обсудили вопросы укрепления и расширения сотрудничества, поставки пассажирской (автобусы, троллейбусы) и грузовой техники МАЗ, а также ближайшие двусторонние встречи.
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