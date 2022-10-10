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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПОСЕТИТ ТАДЖИКИСТАН И КАЗАХСТАН
10:41 11.10.2022
Лукашенко 11-14 октября совершит визиты в Таджикистан и Казахстан, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, официальный визит в Таджикистан состоится 11-12 октября. В Душанбе Лукашенко проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые пройдут в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Стороны обсудят расширение сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, реализацию текущих и перспективных проектов.
По итогам переговоров ожидается подписание пакета документов.
Во второй день визита Лукашенко проведет в столице Таджикистана ряд встреч.
Одновременно в Душанбе пройдет таджикско-белорусский инвестиционный форум, организована экспозиция белорусских производителей Made in Belarus.
После Таджикистана Лукашенко направится в Казахстан. В Астане 13-14 октября он примет участие в шестом саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и заседании Совета глав государств СНГ.
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