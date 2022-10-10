Лукашенко 11-14 октября совершит визиты в Таджикистан и Казахстан, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, официальный визит в Таджикистан состоится 11-12 октября. В Душанбе Лукашенко проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые пройдут в узком и расширенном составах с участием членов делегаций. Стороны обсудят расширение сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, реализацию текущих и перспективных проектов.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета документов.

Во второй день визита Лукашенко проведет в столице Таджикистана ряд встреч.

Одновременно в Душанбе пройдет таджикско-белорусский инвестиционный форум, организована экспозиция белорусских производителей Made in Belarus.

После Таджикистана Лукашенко направится в Казахстан. В Астане 13-14 октября он примет участие в шестом саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и заседании Совета глав государств СНГ.