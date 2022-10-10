|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БМЗ, «ТОРГОВЫЙ ДОМ БМЗ» И ООО «ЛАЙНЕР» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10:13 11.10.2022
БМЗ, «Торговый дом БМЗ» и ООО «Лайнер» подписали соглашение о сотрудничестве по итогам расширенного заседания по вопросам сотрудничества между предприятиями Гомельской области и Башкортостаном (Российская Федерация).
«Руководители предприятий юго-восточного региона сформировали портфель заказов на общую сумму более 650 миллионов российских рублей. И это итог одного рабочего дня», – подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.
В целом предприятия Гомельской области и Башкортостана подписали 8 документов, направленных на дальнейшее развитие партнерства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2022
Курсы в банках
на 11.10.2022
Конвертация в банках
на 11.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте