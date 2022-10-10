БМЗ, «Торговый дом БМЗ» и ООО «Лайнер» подписали соглашение о сотрудничестве по итогам расширенного заседания по вопросам сотрудничества между предприятиями Гомельской области и Башкортостаном (Российская Федерация).

«Руководители предприятий юго-восточного региона сформировали портфель заказов на общую сумму более 650 миллионов российских рублей. И это итог одного рабочего дня», – подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

В целом предприятия Гомельской области и Башкортостана подписали 8 документов, направленных на дальнейшее развитие партнерства.