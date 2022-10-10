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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНТРАНС РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ПО БЕЛАРУСИ ДЛЯ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ ЕС
09:09 11.10.2022
Министерство транспорта и коммуникаций дополнительно разъяснило вопрос оформления автомобильными перевозчиками Европейского союза в Транспортной инспекции с 10 октября 2022 г. разрешений на международную перевозку грузов автомобильным транспортом по территории Беларуси.
Как сообщается на сайте ведомства, введенная белорусской стороной указанная возможность действует одновременно с соблюдением норм постановления Совета министров от 22 апреля 2022 г. № 247 «О перемещении транспортных средств».
Таким образом, в Беларуси для иностранных перевозчиков в соответствии с постановлением № 247 сохраняется правило доставки грузов с целью последующей перегрузки или перецепки в специально установленных местах.
При этом также сохраняется порядок по использованию на проезд по территории Беларуси разрешений, переданных белорусской стороной компетентным органам иностранных государств.
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