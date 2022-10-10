Министерство транспорта и коммуникаций дополнительно разъяснило вопрос оформления автомобильными перевозчиками Европейского союза в Транспортной инспекции с 10 октября 2022 г. разрешений на международную перевозку грузов автомобильным транспортом по территории Беларуси.

Как сообщается на сайте ведомства, введенная белорусской стороной указанная возможность действует одновременно с соблюдением норм постановления Совета министров от 22 апреля 2022 г. № 247 «О перемещении транспортных средств».

Таким образом, в Беларуси для иностранных перевозчиков в соответствии с постановлением № 247 сохраняется правило доставки грузов с целью последующей перегрузки или перецепки в специально установленных местах.

При этом также сохраняется порядок по использованию на проезд по территории Беларуси разрешений, переданных белорусской стороной компетентным органам иностранных государств.