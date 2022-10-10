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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ И БАШКОРТОСТАН НАРАЩИВАЮТ ОБЪЕМЫ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ
17:12 10.10.2022
Гомельская область и Республика Башкортостан наращивают объемы взаимной торговли: за 8 месяцев товарооборот составил более 1,8 миллиардов российских рублей. Это отметил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, выступая на встрече в правительстве Республики Башкортостан.
Однако, по его словам, потенциал двусторонних отношений не исчерпан.
Иван Крупко подчеркнул, что Гомельская область готова предложить Башкортостану широчайшую линейку продукции своих предприятий: от товаров промышленной группы до продуктов питания.
То, что интерес к нашей продукции есть, подтверждает факт подписания сегодня утром ряда двухсторонних документов.
«Руководители предприятий юго-восточного региона сформировали портфель заказов на общую сумму более 650 миллионов российских рублей. И это итог одного рабочего», - подчеркнул Иван Крупко, которого цитирует Telegram-канал «Гомельщина официально».
Он также выразил интерес в расширении взаимодействия в рамках кооперационных связей и импортозамещения.
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