Гомельская область и Республика Башкортостан наращивают объемы взаимной торговли: за 8 месяцев товарооборот составил более 1,8 миллиардов российских рублей. Это отметил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, выступая на встрече в правительстве Республики Башкортостан.

Однако, по его словам, потенциал двусторонних отношений не исчерпан.

Иван Крупко подчеркнул, что Гомельская область готова предложить Башкортостану широчайшую линейку продукции своих предприятий: от товаров промышленной группы до продуктов питания.

То, что интерес к нашей продукции есть, подтверждает факт подписания сегодня утром ряда двухсторонних документов.

«Руководители предприятий юго-восточного региона сформировали портфель заказов на общую сумму более 650 миллионов российских рублей. И это итог одного рабочего», - подчеркнул Иван Крупко, которого цитирует Telegram-канал «Гомельщина официально».

Он также выразил интерес в расширении взаимодействия в рамках кооперационных связей и импортозамещения.