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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ И БАШКОРТОСТАН ПЛАНИРУЮТ ПОДПИСАТЬ РЯД ДОГОВОРОВ, СОГЛАШЕНИЙ И МЕМОРАНДУМОВ
11:41 10.10.2022
Официальная делегация Гомельской области во главе с председателем облисполкома Иваном Крупко отправилась в Башкортостан. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
Согласно информации, в ходе визита в Башкирию запланированы официальные встречи с главой республики Радием Хабировым, членами правительства Башкортостана, а также посещения предприятий и бизнес-переговоры.
Деловые круги, а в составе делегации, более 10 директоров и топ-менеджеров ведущих промышленных предприятий юго-восточного региона Беларуси, предварительно проработали вопросы по дальнейшему сотрудничеству. Планируются подписания договоров, соглашений и меморандумов.
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