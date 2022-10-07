Официальная делегация Гомельской области во главе с председателем облисполкома Иваном Крупко отправилась в Башкортостан. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

Согласно информации, в ходе визита в Башкирию запланированы официальные встречи с главой республики Радием Хабировым, членами правительства Башкортостана, а также посещения предприятий и бизнес-переговоры.

Деловые круги, а в составе делегации, более 10 директоров и топ-менеджеров ведущих промышленных предприятий юго-восточного региона Беларуси, предварительно проработали вопросы по дальнейшему сотрудничеству. Планируются подписания договоров, соглашений и меморандумов.